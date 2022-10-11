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30 минут назад

Пока вы спали: Призыв Трасс к НАТО и новые обещания ЕС Украине

Алиса Селезнёва

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: Призыв Трасс к НАТО и новые обещания ЕС Украине
Фото: EPA\TACCEPA\TACC

Зеленский и Байден обсудили поставки ПВО

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После российских ракетных ударов по инфраструктурным украинским объектам президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поставки систем ПВО. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В пресс-службе подчеркнули, что американский лидер осудил российские удары по территории Украины.

«Байден пообещал продолжить предоставлять Украине все необходимое для обороны, в том числе передовые системы ПВО», - отмечается в сообщении.

Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

Бизнесмен Юрий Мильнер, занимающий 15-е место в российском списке Forbes, заявил о завершении всех процедур по отказу от российского гражданства. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам Мильнера, он вместе с семьей уехал из России еще в 2014 году.

«Этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», - пояснил бизнесмен, чье состояние оценивается в 7,3 млрд долларов.

Трасс призвала созвать экстренный саммит НАТО

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости созвать экстренный саммит стран - членов НАТО после российских ракетных ударов по территории Украины. Об этом пишет ТАСС.

Глава британского кабмина намерена выступить с предложением о созыве срочного саммита на встрече лидеров G7, которая пройдет сегодня, а также призвать к продолжению санкционного давления на Россию.

«Никто не хочет мира больше, чем Украина. Со своей стороны мы не должны ни на йоту ослаблять свою решимость помочь им победить», - подчеркнула Трасс.

Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования по референдумам в Донбассе

Генеральная Ассамблея ООН отказалась проводить тайное голосование по резолюции западных стран о непризнании референдумов в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, российской стороне не дали возможности обосновать свое предложение провести секретное голосование по западному проекту резолюции. При этом инициатива об открытом голосовании была выдвинута Албанией.

«Генассамблея будет принимать решение по резолюции путем голосования с занесением итогов в отчет о заседании», - объявил председатель ГА ООН Чаба Короши.

ЕС пообещал помочь Украине подготовиться к зиме

Глава Евросовета Шарль Мишель осудил ракетные обстрелы украинских городов, пообещал Киеву военную поддержку, а также помощь в подготовке к предстоящей зиме. Его слова приводит ТАСС.

«Евросоюз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах, а также в плане ее восстановления и удовлетворения потребностей в ходе подготовки к зиме», - заявил он.

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