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12 минут назад

Местные власти сообщили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области

Газета.Ru

Власти Винницкой области в соцсетях сообщили, что Ладыжинская ТЭС — крупнейшая в регионе — подверглась атаке со стороны беспилотников, сообщает РИА «Новости».

Местный глава государственной администрации Сергей Борзов сообщил об атаке. Он добавил, что на месте работают все экстренные службы.

FP сообщил о требовании Киева к Байдену после ударов по инфраструктуре

Кадры пролета беспилотников также были опубликованы в соцсетях в местных сообществах.

Кроме того, украинские СМИ сообщили о начале воздушной тревоги в нескольких регионах страны — начиная с оккупированной части Запорожской области, тревога распространилась на весь восток и центр Украины.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что удар высокоточным оружием Вооруженных сил РФ по инфраструктуре Украины носил демонстративный характер и в следующий раз он может быть нанесен по «более серьезным объектам».

Эксперт отметил, что некоторые электростанции, несмотря на повреждения, можно восстановить в короткие сроки.

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