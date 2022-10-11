Власти Винницкой области в соцсетях сообщили, что Ладыжинская ТЭС — крупнейшая в регионе — подверглась атаке со стороны беспилотников, сообщает РИА «Новости».

Местный глава государственной администрации Сергей Борзов сообщил об атаке. Он добавил, что на месте работают все экстренные службы.

Кадры пролета беспилотников также были опубликованы в соцсетях в местных сообществах.

Кроме того, украинские СМИ сообщили о начале воздушной тревоги в нескольких регионах страны — начиная с оккупированной части Запорожской области, тревога распространилась на весь восток и центр Украины.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что удар высокоточным оружием Вооруженных сил РФ по инфраструктуре Украины носил демонстративный характер и в следующий раз он может быть нанесен по «более серьезным объектам».