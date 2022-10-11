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23 минуты назад

СМИ: воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Мария Иванова

Утром 11 октября в Киеве, Киевской области и других регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «24 канал».

Тревога также объявлена в Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Черниговской, Николаевской, Житомирской, Полтавской, Сумской областях.

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По данным «24 канала», Ладыжская ТЭС в Винницкой области была атакована дронами.

В ночь на 11 октября также появилась информация о полетах дронов вблизи Одесской и Николаевской областей, сообщает ТСН. В Запорожье, находящемся под контролем Украины, заявили о взрывах на инфраструктурных объектах.

Накануне, 10 октября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позже на совещании Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

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