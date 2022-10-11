Новая Зеландия ввела санкции против 51 россиянина

Новая Зеландия ввела очередные санкции против России. Они затронут 51 гражданина и 24 должностных лица, связанных со вступившими в состав РФ территориями. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Нанайя Махут в эфире 1News.

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Под новые рестрикции также попали заместители председателей правительства Донецкой народной республики и Херсонской области Евгений Солнцев и Владимир Беспалов, глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, а также ряд министров и глав городов в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.

Санкции в отношении этих лиц вступят в силу 12 октября.

Азиатские санкции

7 октября правительство Японии ввело санкции против девяти российских организаций и 80 индивидуальных лиц, которые связаны с проведением референдумов в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Всего в обновленный документ внесены 58 россиян и 9 организаций из России, а также еще 23 человека, которые имеют отношение к новым субъектам РФ.

Санкции Евросоюза

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В него вошло введение потолка цен на российскую нефть и персональные ограничения против физических и юридических лиц.

Помимо введения потолка цен на нефть, в пакет также входят санкции в отношении лиц, «причастных к организации незаконных референдумов на украинской территории, представителей военно-промышленного сектора и публичных лиц, распространяющих дезинформацию о конфликте на Украине».

Кроме того, в новом пакете предусмотрено введение санкций против граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения. Это означает, что теперь в санкционный список ЕС могут попасть компании или граждане любых стран мира.

Под «помощью россиянам» может подразумеваться поставка оборудования, которое ЕС запретил экспортировать в Россию, или участие в переводе на неевропейскую структуру активов, которые должны быть заморожены в ЕС. Китайский или турецкий продукт из стали также не сможет попасть на рынок ЕС, если он изготовлен из российского сырья.

Последствия санкций

По данным Европейской комиссии (ЕК), ущерб от введения нового пакета санкций против России оценивается в 123 миллиарда евро. Именно столько составляли объемы двусторонней торговли России и стран ЕС (импорта и экспорта), существовавшие в 2021 году, но теперь нереализуемые из-за введенных санкций. Это более 40 процентов всего прошлогоднего оборота товаров и услуг между Россией и Евросоюзом.

При этом, ранее представители ЕС сообщали, что в общей сложности новые запреты затронут поставки из России на сумму 7 миллиардов евро (по данным за 2021 год). С учетом этих средств ограничения на импорт достигают почти 90 миллиардов евро.