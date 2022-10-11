В Германии демонстранты вышли на митинги, требуя прекратить поставки оружия

В Восточной Германии демонстранты в количестве около ста тысяч человек вышли на митинги с начала октября, требуя прекратить поставки оружия Украине, изменить политику федерального правительства и снизить инфляцию, сообщает агентство dpa.

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По данным полиции, в Саксонии, Мекленбурге — Передней Померании, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Бранденбурге митингующие требовали изменить политику Берлина и начать бороться с инфляцией в стране, которая достигает пиковых значений — до 10% годовых в сентябре.

Кроме того, собравшиеся требовали прекратить поставки оружия на Украину. В некоторых регионах, например, в городе Хемниц некоторые демонстранты несли флаги Саксонии или России, а также транспаранты с лозунгом «Хемниц встает. Истина — Свобода — Мир».

Ранее массовые акции протеста против политики правительства прошли в Чехии.