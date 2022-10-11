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7 минут назад

Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине

Lenta.ruиещё 3

Бывший представитель Национального республиканского комитета Конгресса Мэтт Горман в эфире телеканала Fox News предрек Демократической партии поражение на выборах в конгресс в ноябре из-за некомпетентности президента США Джо Байдена.

Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он напомнил слова главы государства о российском лидере Владимире Путине, которого Байден обвинил в росте цен на бензин. По мнению республиканца, американский президента ищет крайних.

Когда дело касается повышения цен на топливо, то «во всем виноват Путин», однако в случае снижения Байден причислит это к своим заслугам, полагает Горман.

«Было невозможно избежать вопросов о компетентности и проницательности Байдена во время его президентства. Совершенно нелепо настаивать на том, что Джо Байден является образцом красноречия», — добавил республиканец.

Он указал, что президент утратил доверие, обвиняя в своих ошибках других и придумывая «нелепые оправдания».

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении собственной страны. По его словам, США богаты нефтью и газом — критически важными ресурсами для цивилизации.

«Но внезапно почему-то в США произошла нехватка продовольствия и энергоресурсов, и именно поэтому цены на них выросли. <...> Как такое могло произойти?» — заявил он, напомнив, что Байден обвинил в росте цен на бензин президента России Владимира Путина, что обозреватель назвал ложью.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Демократическая партия США,
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