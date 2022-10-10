В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
57 минут назад

Орбан назвал "плодотворными" переговоры с Шольцем

ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "плодотворными" свои переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые прошли в понедельник в Берлине. При этом венгерский премьер не стал приводить подробностей.

Орбан назвал "плодотворными" переговоры с Шольцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я рад сообщить вам, что он [Шольц] все еще жив. Я тоже", - приводит слова Орбана агентство DPA.

Премьер-министр Венгрии добавил, что переговоры с главой правительства ФРГ длились два часа. Обе стороны, по его словам, остались довольны встречей. Все сложные вопросы были решены.

Подробностей Орбан не сообщил. Информации о переговорах из федеральной канцелярии также не поступало. Совместной пресс-конференции лидеров не было.

В настоящее время Орбан находится с визитом в Берлине, который продлится до вторника. В понедельник, помимо переговоров с Шольцем, венгерский премьер выступил на экономическом форуме. В воскресенье Орбан провел встречу с бывшей главой правительства ФРГ Ангелой Меркель (2005-2021). Информации об этих переговорах также предоставлено не было. Кроме того, премьер Венгрии встретился с бывшим премьер-министром Северного Рейна - Вестфалии и членом оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Армином Лашетом.

В течение нескольких месяцев Орбан выступал против санкций, введенных ЕС в отношении России из-за ситуации на Украине. В частности, 6 октября на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) венгерский премьер заявил, что санкции Евросоюза против РФ являются ошибкой, которая наносит вред Европе.

В мире,Армин Лашет,Олаф Шольц,Виктор Орбан,Ангела Меркель,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители