Орбан назвал "плодотворными" переговоры с Шольцем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "плодотворными" свои переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые прошли в понедельник в Берлине. При этом венгерский премьер не стал приводить подробностей.

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"Я рад сообщить вам, что он [Шольц] все еще жив. Я тоже", - приводит слова Орбана агентство DPA.

Премьер-министр Венгрии добавил, что переговоры с главой правительства ФРГ длились два часа. Обе стороны, по его словам, остались довольны встречей. Все сложные вопросы были решены.

Подробностей Орбан не сообщил. Информации о переговорах из федеральной канцелярии также не поступало. Совместной пресс-конференции лидеров не было.

В настоящее время Орбан находится с визитом в Берлине, который продлится до вторника. В понедельник, помимо переговоров с Шольцем, венгерский премьер выступил на экономическом форуме. В воскресенье Орбан провел встречу с бывшей главой правительства ФРГ Ангелой Меркель (2005-2021). Информации об этих переговорах также предоставлено не было. Кроме того, премьер Венгрии встретился с бывшим премьер-министром Северного Рейна - Вестфалии и членом оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Армином Лашетом.