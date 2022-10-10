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9 минут назад

СБУ объявила в розыск генерала Суровикина

Илья Родин

Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего войсками РФ в зоне проведения СВО генерала Сергея Суровикина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт украинского МВД.

СБУ объявила в розыск генерала Суровикина
Фото: МинобороныМинобороны

Отмечается, что розыск начат 14 марта 2022 года, Суровикин указан как «скрывающийся от досудебного расследования». В ведомстве ему инкриминируют статью о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Напомним, что ранее СБУ объявила в розыск свыше 700 российских должностных лиц. В базу МВД были занесены официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев

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Кроме того, СБУ возбудила дело против зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. После сообщения об этом последовала соответствующая реакция Следственного комитета.

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