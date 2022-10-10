СБУ объявила в розыск генерала Суровикина

Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего войсками РФ в зоне проведения СВО генерала Сергея Суровикина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт украинского МВД.
Отмечается, что розыск начат 14 марта 2022 года, Суровикин указан как «скрывающийся от досудебного расследования». В ведомстве ему инкриминируют статью о посягательстве на территориальную целостность Украины.
Напомним, что ранее СБУ объявила в розыск свыше 700 российских должностных лиц. В базу МВД были занесены официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев
Кроме того, СБУ возбудила дело против зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. После сообщения об этом последовала соответствующая реакция Следственного комитета.