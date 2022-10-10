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15 минут назад

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз закрыл "лазейки" для обхода санкций против России

Газета.Ru

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает ограничительные меры против третьих стран и лиц, содействующих Москве в их обходе. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в Таллине, трансляция которой велась в Twitter главы ЕК.

Евросоюз закрыл "лазейки" для обхода санкций против России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У нас уже есть восемь пакетов санкций, и с каждым из них мы приходили к пониманию, какие есть лазейки и способы уклонения от санкций, после чего с принятием новых пакетов закрывали их», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что под ограничения Брюсселя могут попасть третьи страны и их лица, которые, к примеру, поставляют из Европы в Россию попадающие под санкции товары.

6 октября Евросоюз утвердил новый пакет санкций в отношении России. Под ограничения попали запрет импорта российских товаров на €7 млрд, экспорт российского угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что страны ЕС рассматривают следующие шаги для санкционного давления на Россию.

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