Во Львове рассказали о последствиях ракетного удара по городу

Почти весь Львов остался без электричества, было остановлено движение общественного электротранспорта. Об этом заявил заместитель мэра города Андрей Москаленко, сообщает Telegram-канал местного городского совета.
По его словам, без электроснабжения остались около 90 процентов Львова, а трамваи и троллейбусы прекратили курсировать по городу.
Кроме того, Москаленко отметил, что в городе была прекращена подача горячей воды, а холодная подается через резервное водоснабжение. Он также добавил, что трудности возникают и с сотовой связью.
Утром 10 октября по нескольким областям и городам Украины прокатилась череда ракетных ударов. По данным властей страны, обстрелы затронули 11 объектов инфраструктуры в Киеве и восьми регионах республики.