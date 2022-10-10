Во Львове рассказали о последствиях ракетного удара по городу

Почти весь Львов остался без электричества, было остановлено движение общественного электротранспорта. Об этом заявил заместитель мэра города Андрей Москаленко, сообщает Telegram-канал местного городского совета.

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По его словам, без электроснабжения остались около 90 процентов Львова, а трамваи и троллейбусы прекратили курсировать по городу.

Кроме того, Москаленко отметил, что в городе была прекращена подача горячей воды, а холодная подается через резервное водоснабжение. Он также добавил, что трудности возникают и с сотовой связью.