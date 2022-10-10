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22 минуты назад

Украина закрыла четыре таможенных поста с Молдавией

Никита Бородкин

Власти Украины закрыли четыре таможенных поста на границе с Молдавией из-за возможных перебоев в их работе. Как сообщает ТАСС, речь идет о КПП «Отачь», «Унгурь», «Окница» и «Гримэнэуць».

Украина закрыла четыре таможенных поста с Молдавией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение было принято после массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. О сроках возобновления работы пропускных пунктов пока не сообщается.

Напомним, что утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с помощью высокоточного оружия был нанесен массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве.

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