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NYT рассказала о новых проблемах ВСУ

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Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Олексюк заявил The New York Times, что украинской армии критически не хватает инструкторов. По его словам, множество украинских инструкторов погибло, а оставшиеся находятся на передовой.

Отставной американский полковник Эндрю Мельбурн, проводящий для украинских военных пятидневный курс обучения, заявил, что этого «безнадежно мало для подготовки к бою». Однако «это лучше, чем ничего», подчеркивает он.

Решение ОПЕК «назло Байдену»

Бывший посол США в ООН Никки Хейли заявила, что президенту Джо Байдену не следовало удивляться решению ОПЕК+ сократить добычу нефти: по ее мнению, решение было принято «назло» Байдену. Об этом сообщает Fox News.

Сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ на два миллиона баррелей в день, как ожидается, приведет к росту цен на нефть во всем мире. Байден назвал этот шаг «разочаровывающим» и «говорящим о наличии проблем» в отношениях Вашингтона с Эр-Риядом. «Я не знаю, почему он злится, если призывает остальной мир сделать Саудовскую Аравию международным изгоем», - отметила Хейли.

Как саудиты помогают России

Политическая суть решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу - крен Саудовской Аравии и других стран Персидского залива в пользу России, пишет The Washington Post. Этот шаг не только создаст экономические риски для США и Европы, но и затруднит им реализацию запланированного ограничения цен на российскую нефть в декабре.

Все это лишь помогает России на Украине, считает WP. США «не могут уступить такому давлению», им следует продвигать план ограничения цен на российскую нефть, «соответствующим образом скорректированный с учетом сокращения добычи ОПЕК+». Контрпродуктивным шагом было бы ограничение экспорта нефтепродуктов из США. Скорее всего, это накажет латиноамериканские и европейские страны, покупающие американскую продукцию, и уменьшит стимулы для американских нефтепереработчиков расширять производство.

«Путин и Мухаммед ибн Салман смеются над нами»

Американский журналист Томас Л. Фридман в своей колонке для The New York Times заявил, что президент РФ Владимир Путин и саудовский принц Мохаммед бен Салман рассчитывают, что стремительный рост цен на энергоносители поможет республиканцам во главе с Дональдом Трампом восстановить контроль «как минимум» над Палатой представителей на выборах в следующем месяце.

Это, по мнению Фридмана, стало бы «вишенкой на торте» и для Путина, и для саудовского принца. По словам журналиста, они рассматривают Трампа как президента, «который по-прежнему любит черную нефть, а не зеленую солнечную энергию, и знает, как смотреть в другую сторону, когда с хорошими людьми случаются плохие вещи». Фридман считает, что пока США не введут либо налоги на «грязную» энергию, либо стимулы для «чистой» - Путин и Мухаммед ибн Салман «будут смеяться над американцами по дороге в банк».

«Встречали ли шумеры инопланетян»

Автор портала Big Think Росс Помрой рассказал, что астрофизик Карл Саган допускал возможность встречи древних людей с инопланетянами. Одна шумерская легенда о рыбоподобном существе Оаннесе «заслуживает более тщательного изучения», писал он.