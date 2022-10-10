Лукашенко созвал совещание с военными и силовиками

Глава Белоруссии Александр Лукашенко утром 10 октября созвал совещание с военными и силовиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
По данным канала, на совещании Лукашенко даст «комментарии по обстановке».
Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В некоторых районах городов пропали электричество, вода и сотовая связь.
Накануне, 9 октября, МИД Белоруссии вызвал украинского посла в Минске Игоря Кизима и вручил ему дипломатическую ноту, обвинив Киев в планах «нанесения удара по территории Белоруссии».