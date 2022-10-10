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11 минут назад

Зеленский обратился к украинцам после взрывов

Лера Букина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей стране, передает ТАСС.

«Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных», - подчеркнул Зеленский.

Ранее СМИ сообщили о прогремевших трех взрывах в центре Киева. Пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага заявила о наличии погибших и раненых.

Утром 10 октября на Украине объявили воздушную тревогу. Как стало известно, взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. Власти страны решили перевести все станции метро Киева в режим укрытий.

Согласно предварительной информации, один из взрывов произошел на Владимирской улице недалеко от здания Службы безопасности Украины (СБУ).

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