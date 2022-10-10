Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот

Американский предприниматель Илон Маск продолжает сражать публику в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ ) наповал: мировое сообщество ждет участь старика и его соседа из анекдота по мотивам сказки о золотой рыбке, полагает глава компании Tesla и SpaceX .

Дело было так: судя по всему, миллиардер решил приобщиться к русской культуре через литературу и раскопал на просторах Сети притчу-анекдот - своего рода вольную интерпретацию "Сказки о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина. В нем рыбка предлагает старику исполнить любое желание, но с оговоркой: все, что он попросит, его сосед получит в удвоенном объеме. Недолго думав, рыбак попросил выколоть ему один глаз.