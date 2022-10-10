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27 минут назад

Илон Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот

Российская Газета

Американский предприниматель Илон Маск продолжает сражать публику в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) наповал: мировое сообщество ждет участь старика и его соседа из анекдота по мотивам сказки о золотой рыбке, полагает глава компании Tesla и SpaceX.

Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дело было так: судя по всему, миллиардер решил приобщиться к русской культуре через литературу и раскопал на просторах Сети притчу-анекдот - своего рода вольную интерпретацию "Сказки о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина. В нем рыбка предлагает старику исполнить любое желание, но с оговоркой: все, что он попросит, его сосед получит в удвоенном объеме. Недолго думав, рыбак попросил выколоть ему один глаз.

Маск пораскинул мозгами и, проанализировав притчу-анекдот, заключил:

"Око за око оставит нас всех слепыми. Потому что это работает по принципу рекурсии".

В последнее время у Маска проснулся особый интерес к геополитике. Так, он предложил стратегию урегулирования конфликта на Украине, а позже решил попрактиковаться в дипломатии и с легкой подачи решить тайваньский вопрос.

В мире,Илон Маск,SpaceX,
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