Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот

Американский предприниматель Илон Маск продолжает сражать публику в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) наповал: мировое сообщество ждет участь старика и его соседа из анекдота по мотивам сказки о золотой рыбке, полагает глава компании Tesla и SpaceX.
Дело было так: судя по всему, миллиардер решил приобщиться к русской культуре через литературу и раскопал на просторах Сети притчу-анекдот - своего рода вольную интерпретацию "Сказки о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина. В нем рыбка предлагает старику исполнить любое желание, но с оговоркой: все, что он попросит, его сосед получит в удвоенном объеме. Недолго думав, рыбак попросил выколоть ему один глаз.
Маск пораскинул мозгами и, проанализировав притчу-анекдот, заключил:
"Око за око оставит нас всех слепыми. Потому что это работает по принципу рекурсии".
В последнее время у Маска проснулся особый интерес к геополитике. Так, он предложил стратегию урегулирования конфликта на Украине, а позже решил попрактиковаться в дипломатии и с легкой подачи решить тайваньский вопрос.