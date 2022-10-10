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45 минут назад

Bild: в ФРГ главу "киберсекьюрити" заподозрили в связях с Россией

Газета.Ru

Главу Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Германии Арне Шёнбома, задачей которого на посту является защита немецкого киберпространства от хакерских атак, заподозрили в связях с Россией. При этом глава МВД ФРГ Нэнси Фезер собирается заменить его на этой должности, пишет газета Bild.

Bild: в ФРГ главу "киберсекьюрити" заподозрили в связях с Россией
Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

По информации издания, активное недовольство Шёнбомом возникло после того, как телеканал ZDF опубликовал расследование, из которого следует, что чиновник мог находиться в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая, по сведениям журналистов, якобы связана со спецслужбами России.

Ранее председатель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Германия сталкивается с политической истерией и экономической иррациональностью. Он отметил, что некоторые заявления немецких политиков можно расценивать как предпосылки "грядущих конфликтов".

В мире,Нэнси Фезер,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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