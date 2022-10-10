Bild: в ФРГ главу "киберсекьюрити" заподозрили в связях с Россией

Главу Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Германии Арне Шёнбома, задачей которого на посту является защита немецкого киберпространства от хакерских атак, заподозрили в связях с Россией. При этом глава МВД ФРГ Нэнси Фезер собирается заменить его на этой должности, пишет газета Bild.
По информации издания, активное недовольство Шёнбомом возникло после того, как телеканал ZDF опубликовал расследование, из которого следует, что чиновник мог находиться в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая, по сведениям журналистов, якобы связана со спецслужбами России.
Ранее председатель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Германия сталкивается с политической истерией и экономической иррациональностью. Он отметил, что некоторые заявления немецких политиков можно расценивать как предпосылки "грядущих конфликтов".