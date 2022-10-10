Экс-посол США: ОПЕК+ принял решение по нефти назло Байдену

Президент США Джо Байден не должен удивляться решению стран ОПЕК+, которые заявили о сокращении добычи нефти. Такое заявление сделала бывший посол США в ООН Никки Хейли, передает газета «Известия» со ссылкой на телеканал Fox News.

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Она пояснила, что это решение могло быть принято исключительно назло лидеру Соединенных Штатов. По ее мнению, страны ОПЕК+ сделали именно то, чего хотели, а именно — «наказали» Байдена.

Хейли напомнила, что Вашингтон уже призывал союзников к осуждению Саудовской Аравии за решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день. Белый дом назвал подобную стратегию «разочарованием» и подчеркнул, что в связи с этим в отношениях Соединенных Штатов и Саудовской Аравии появилась напряженность.

Кроме того, экс-посол США в ООН раскритиковала Джо Байдена за его предложение рассмотреть Венесуэлу в качестве альтернативного поставщика нефти. Она считает, что Соединенные Штаты не должны полагаться на другие страны в таких вопросах, как энергия и использование резервов, так как они в состоянии «защитить» своих граждан без чьей-либо помощи.