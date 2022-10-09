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47 минут назад

Парламент Грузии разработает проект закона о "деолигархизации"

Газета.Ru

Грузинский парламент 10 октября примет в работу законопроект «о деолигархизации», передает Life.ru.

Парламент Грузии разработает проект закона о "деолигархизации"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Деолигархизация» является одним из 12 условий Евросоюза для предоставления кандидатства Грузии.

Как пишет газета «Взгляд», примером подобного законопроекта стал аналогичный закон, принятый на Украине в ноябре 2021 года.

Дискуссии по проекту продолжаются уже несколько месяцев.

Представители оппозиции утверждают, что в Грузии есть только один олигарх – миллиардер, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

В правящей партии заявили, что Еврокомиссия не будет возражать против принятия соответствующего закона.

Ранее Общественная Служба Новостей сообщала о том, что глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил о невозможности передачи бывшего президента государства Михаила Саакашвили киевскому режиму.

В мире,Ираклий Кобахидзе,Михаил Саакашвили,Еврокомиссия,ЕС,
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