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11 минут назад

Митингующая оппозиция заблокировала движение по главной улице Кишинева

ТАСС

Митингующая оппозиция установила в воскресенье палатки на бульваре Штефана Великого, заблокировав движение по главной улице Кишинева.

Оппозиция заблокировала движение по главной улице Кишинева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Движение транспорта было остановлено на участке между [улицами] Сфатул Цэрий и Мария Чеботарь", - сообщает пресс-служба организовавшей массовую акцию протеста оппозиционной партии "Шор".

В ходе акции протеста демонстранты потребовали компенсаций для граждан из-за подорожания электроэнергии и газа, цена на который выросла с прошлого года почти в семь раз. Кроме того, они потребовали увеличить финансовую помощь уязвимым категориям граждан.

Ранее участники протеста разместили свои палатки перед зданиями администрации президента и парламента, а сегодня заняли проезжую часть. Они заявляют, что будут оставаться там до тех пор, пока власть не выполнит их требования.

В мире,Мария Чеботарь,
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