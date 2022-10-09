Оппозиция заблокировала движение по главной улице Кишинева

Митингующая оппозиция установила в воскресенье палатки на бульваре Штефана Великого, заблокировав движение по главной улице Кишинева.

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"Движение транспорта было остановлено на участке между [улицами] Сфатул Цэрий и Мария Чеботарь", - сообщает пресс-служба организовавшей массовую акцию протеста оппозиционной партии "Шор".

В ходе акции протеста демонстранты потребовали компенсаций для граждан из-за подорожания электроэнергии и газа, цена на который выросла с прошлого года почти в семь раз. Кроме того, они потребовали увеличить финансовую помощь уязвимым категориям граждан.