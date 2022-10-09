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30 минут назад

Bloomberg: ЕК готовит базу для направления замороженных активов на восстановление Украины

Газета.Ru

Еврокомиссия работает на законопроектом, который позволил бы арестовывать активы, попадающие под санкции против РФ, и использовать их на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

В ЕС могут направить активы РФ на восстановление Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, по правилам на данный момент подпадающие под санкции активы заморожены, что усложняет их использование. В связи с этим ЕК планирует увеличить полномочия стран ЕС путем расширения списка преступлений, в который уже входят отмывание денег и коррупция, включив в него нарушение санкций ЕС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить замороженные в ЕС российские активы не только на помощь Украине, но и в Польшу и другие страны ЕС.

До этого еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Европейского союза и G7 заморозили активы предпринимателей из России на €30 млрд.

Издание Spiegel со ссылкой на данные немецкого министерства экономики сообщало, что немецкие власти в рамках санкционных мер на 16 сентября заморозили российские активы на сумму более €4,8 млрд. Около €1 млрд — это движимое имущество, €2,2 млрд приходится на денежные активы, оставшаяся часть — недвижимое имущество и «иные активы».

В мире,Матеуш Моравецкий,Дидье Рейндерс,Еврокомиссия,ЕС,
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