В Иране новостной выпуск прервали роликом с критикой властей

Группа хакеров запустила в эфир иранского государственного канала ролик с изображением объятого пламенем аятоллы Хаменеи. Об этом пишет портал Newsmax.

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Отмечается, что провокация произошла во время выпуска новостей. Взломщики заявили в ролике, что кровь иранской молодежи якобы на руках духовного лидера.

Лицо Хаменеи в ролике было закрыто перекрестием прицела.

Напомним, что протесты в Иране начались 18 сентября. Формальным поводом для них стала смерть молодой девушки, которую правоохранители задержали из-за неправильно надетого хиджаба.