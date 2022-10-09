В Иране новостной выпуск прервали роликом с критикой властей

Группа хакеров запустила в эфир иранского государственного канала ролик с изображением объятого пламенем аятоллы Хаменеи. Об этом пишет портал Newsmax.
Отмечается, что провокация произошла во время выпуска новостей. Взломщики заявили в ролике, что кровь иранской молодежи якобы на руках духовного лидера.
Лицо Хаменеи в ролике было закрыто перекрестием прицела.
Напомним, что протесты в Иране начались 18 сентября. Формальным поводом для них стала смерть молодой девушки, которую правоохранители задержали из-за неправильно надетого хиджаба.
По данным издания, не подтвержденным в официальных источниках, в ходе выступлений погибли 133 человека.