Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что конфликт на Украине может обостриться после взрыва на Крымском мосту, поэтому Киев просит у Запада нарастить поставки вооружения. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу Newsweek.
Как считает Геращенко, вероятность эскалации со стороны президента РФ Владимира Путина высока.
«Мы просим дать нам больше оружия. Мы не просим сражаться вместо нас», — сказал он.
Советник главы украинского МВД попросил запад предоставить Киеву в три раза больше систем залпового огня HIMARS, артиллерии, в пять раз больше танков и бронетехники, в 10 раз больше машин.
По его словам, западные правительства «не должны ждать и держать все оружие, боеприпасы и транспортные средства на складах».
Отправьте все это на Украину, чтобы она смогла закончить этот конфликт, добавил он.
8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не повреждена.
По предварительным данным Следственного комитета России, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.