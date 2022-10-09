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15 минут назад

Newsweek: Киев просит больше оружия из-за риска эскалации после взрыва на Крымском мосту

Газета.Ruиещё 3

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что конфликт на Украине может обостриться после взрыва на Крымском мосту, поэтому Киев просит у Запада нарастить поставки вооружения. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу Newsweek.

Как считает Геращенко, вероятность эскалации со стороны президента РФ Владимира Путина высока.

«Мы просим дать нам больше оружия. Мы не просим сражаться вместо нас», — сказал он.

Советник главы украинского МВД попросил запад предоставить Киеву в три раза больше систем залпового огня HIMARS, артиллерии, в пять раз больше танков и бронетехники, в 10 раз больше машин.

По его словам, западные правительства «не должны ждать и держать все оружие, боеприпасы и транспортные средства на складах».

Отправьте все это на Украину, чтобы она смогла закончить этот конфликт, добавил он.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не повреждена.

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По предварительным данным Следственного комитета России, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.

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