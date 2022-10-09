Трамп назвал виновного в начале конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена в провоцировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Newsweek.
Во время интервью Real America’s Voice он заявил, что риторика Белого дома способствовала решению Москвы начать спецоперацию на Украине.
«Наша страна и наше так называемое руководство издевались над [президентом России Владимиром] ПутиПутиным», — считает Трамп.
Кроме того, он подчеркнул, что во время своего президентства пытался поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.
Ранее во время выступления перед своими сторонниками в Майами Трамп рассказал, что сейчас над США насмехаются по всему миру. Он упрекнул Байдена в том, что тот ведет разрушающую страну политику, и отметил необходимость «сохранить американскую мечту».