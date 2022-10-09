В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
22 минуты назад

Трамп назвал виновного в начале конфликта на Украине

Lenta.ru

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена в провоцировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Newsweek.

Во время интервью Real America’s Voice он заявил, что риторика Белого дома способствовала решению Москвы начать спецоперацию на Украине.

«Наша страна и наше так называемое руководство издевались над [президентом России Владимиром] ПутиПутиным», — считает Трамп.

Кроме того, он подчеркнул, что во время своего президентства пытался поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

Трамп призвал немедленно начать переговоры по Украине

Ранее во время выступления перед своими сторонниками в Майами Трамп рассказал, что сейчас над США насмехаются по всему миру. Он упрекнул Байдена в том, что тот ведет разрушающую страну политику, и отметил необходимость «сохранить американскую мечту».

В мире,Политика,Видео,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители