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9 минут назад

NYT: взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины

Илья Родин

Спецслужбы Украины организовали взрыв на Крымском мосту, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Отмечается, что на Крымском мосту в субботу, 8 октября, произошел взрыв фуры, принадлежавшей жителю Кубани. В результате ЧП пострадали железнодорожное и автомобильное полотно. В России обвинили в происшествии Украину и призвали к ответным жестким действиям.

Собеседник газеты подтвердил предположения россиян о том, что за нападением стоит Киев. Он уточнил, что «спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту».

Военный эксперт Бен Барри пояснил, что взрыв не стал решающей победой Киева. Он добавил при этом, что баланс военных действий нередко зависит от накопления небольших побед.

Авторы статьи подчеркнули, что об украинском следе косвенно свидетельствуют высказывания многих официальных лиц Украины.

Офис Зеленского отреагировал на ЧП на Крымском мосту

Так, в офисе украинского президента заявили, что взрыв на Крымском мосту - это только начало, в СБУ вспомнили стихи Тараса Шевченко, а глава Украины Владимир Зеленский рассказал, что везде в стране солнечно, только в Крыму облачно.

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