В Китае указали на виновника взрывов на "Северных потоках"

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин намекнула, что ответственность за взрывы на трубопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток – 2» лежит на Соединенных Штатах, сообщает «РЕН ТВ».
«Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?» – заявила глава внешнеполитического ведомства Китая.
Чуньин также опубликовала в Twitter скриншоты. На одном из них были слова американского лидера США Джо Байдена о том, что надо «покончить с «Северным потоком», если войска России пересекут украинскую границу.
Второе изображение содержит высказывание об «огромных возможностях», которые открываются перед Вашингтоном после взрыва на газопроводах, а третья картинка цитирует сообщение Минобороны США о тренировках американских пловцов-спецназовцев.
26 сентября на «Северных потоках» произошло происшествия, в результате которого из строя вышли сразу две нити «Северного потока – 1». То же самое произошло с трубопроводом «Северный поток – 2».