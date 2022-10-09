В Китае указали на виновника взрывов на "Северных потоках"

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин намекнула, что ответственность за взрывы на трубопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток – 2» лежит на Соединенных Штатах, сообщает «РЕН ТВ».

Фото: ТАСС ТАСС

«Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?» – заявила глава внешнеполитического ведомства Китая.

Чуньин также опубликовала в Twitter скриншоты. На одном из них были слова американского лидера США Джо Байдена о том, что надо «покончить с «Северным потоком», если войска России пересекут украинскую границу.

Второе изображение содержит высказывание об «огромных возможностях», которые открываются перед Вашингтоном после взрыва на газопроводах, а третья картинка цитирует сообщение Минобороны США о тренировках американских пловцов-спецназовцев.