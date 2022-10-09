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21 минуту назад

В Китае указали на виновника взрывов на "Северных потоках"

Елена Прошина

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин намекнула, что ответственность за взрывы на трубопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток – 2» лежит на Соединенных Штатах, сообщает «РЕН ТВ».

В Китае указали на виновника взрывов на "Северных потоках"
Фото: ТАССТАСС

«Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?» – заявила глава внешнеполитического ведомства Китая.

Чуньин также опубликовала в Twitter скриншоты. На одном из них были слова американского лидера США Джо Байдена о том, что надо «покончить с «Северным потоком», если войска России пересекут украинскую границу.

Второе изображение содержит высказывание об «огромных возможностях», которые открываются перед Вашингтоном после взрыва на газопроводах, а третья картинка цитирует сообщение Минобороны США о тренировках американских пловцов-спецназовцев.

26 сентября на «Северных потоках» произошло происшествия, в результате которого из строя вышли сразу две нити «Северного потока – 1». То же самое произошло с трубопроводом «Северный поток – 2».

В мире,Хуа Чуньин,Джозеф Байден,
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