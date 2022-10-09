Белоруссия узнала о планах ВСУ ударить по территории страны

Белорусские власти сообщили о том, что Киев якобы может нанести военный удар по территории страны, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на ноту, которая была вручена в белорусском Министерстве иностранных дел послу Украины Игорю Кизиму в Минске.
Украинский дипломат был приглашен во внешнеполитическое ведомство Белоруссии вечером 8 октября. Ему была вручена дипломатическая нота. В ней белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что таких планов у Киева нет. В ведомстве отвергли «очередные инсинуации белорусского режима». Как считают в Киеве, вручение ноты якобы объясняется российской провокацией.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна участвует в специальной военной операции России на Украине, хотя военных не направляет. Задача Минска заключается в том, чтобы не допустить удара по Белоруссии и распространения боевых действий на белорусскую территорию.