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9 минут назад

Белоруссия узнала о планах ВСУ ударить по территории страны

Елена Прошина

Белорусские власти сообщили о том, что Киев якобы может нанести военный удар по территории страны, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на ноту, которая была вручена в белорусском Министерстве иностранных дел послу Украины Игорю Кизиму в Минске.

Белоруссия узнала о планах ВСУ ударить по территории страны
Фото: ТАССТАСС

Украинский дипломат был приглашен во внешнеполитическое ведомство Белоруссии вечером 8 октября. Ему была вручена дипломатическая нота. В ней белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что таких планов у Киева нет. В ведомстве отвергли «очередные инсинуации белорусского режима». Как считают в Киеве, вручение ноты якобы объясняется российской провокацией.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна участвует в специальной военной операции России на Украине, хотя военных не направляет. Задача Минска заключается в том, чтобы не допустить удара по Белоруссии и распространения боевых действий на белорусскую территорию.

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В мире,Армия,Игорь Кизим,Александр Лукашенко,
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