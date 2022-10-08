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7 минут назад

МИД Сирии потребовал вывода американских войск из страны

Илья Родин

МИД Сирии призвал США незамедлительно вывести свой военный контингент с территории республики. Об этом пишет агентство SANA.

МИД Сирии обратился с требованием к США
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве подчеркнули, что Штаты «должны немедленно вывести свои незаконные силы с сирийской территории».

Кроме того, Вашингтону следует прекратить использование в корыстных целях наемников, сепаратистов и террористов, уточнили дипломаты.

В МИД Сирии напомнили, что Штаты вопреки международному праву и Уставу ООН активно вывозят сирийскую нефть на север Ирака. По оценке ведомства, подобные действия США можно расценивать как пиратство, а также как стремление вернуться к колониальной системе.

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По данным агентства, осенью значительно увеличились объемы незаконной добычи на сирийских месторождениях. Американские бензовозы стали совершать сотни рейсов с целью вывоза черного золота на базы в Ираке.

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