МИД Сирии обратился с требованием к США

МИД Сирии призвал США незамедлительно вывести свой военный контингент с территории республики. Об этом пишет агентство SANA.

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В ведомстве подчеркнули, что Штаты «должны немедленно вывести свои незаконные силы с сирийской территории».

Кроме того, Вашингтону следует прекратить использование в корыстных целях наемников, сепаратистов и террористов, уточнили дипломаты.

В МИД Сирии напомнили, что Штаты вопреки международному праву и Уставу ООН активно вывозят сирийскую нефть на север Ирака. По оценке ведомства, подобные действия США можно расценивать как пиратство, а также как стремление вернуться к колониальной системе.