Китай ответил на предложение Илона Маска по Тайваню

В МИД КНР прокомментировали предложение американского бизнесмена Илона Маска о превращении Тайваня в «особый административный район». Маску ответила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин, сообщает РИА Новости.

По ее словам, «тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и позиция Пекина «последовательна и ясна».

«Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа "одна страна - две системы"», - сказала дипломат.

Ранее Илон Маск в интервью Financial Times сказал, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, если сейчас не принять меры. Он предложил превратить остров в особый административный район КНР, повторив опыт Гонконга.

«Моя рекомендация... придумать специальную административную зону для Тайваня. Возможно, они могли бы достичь договоренностей, более либеральных, чем для Гонконга», - сказал Маск.

В 1997 году Пекин обрел суверенитет над Гонконгом. До этого он был колонией Британии. По китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года.