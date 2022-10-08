США не должны позволять риторике президента Украины Владимира Зеленского доводить конфликт до ядерной войны. Об этом пишет колумнист Род Дреер в статье для The American Conservative, передает РИА Новости.

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Автор указал, что Зеленскому выгодно убедить Европу и США продолжать поставки военной помощи на Украину, однако это не соотносится с интересами жителей Соединенных Штатов.

Дреер выразил мнение, что требования Зеленского перешли черту, а руководство Запада «сходит с ума», потакая ему и проецируя на него свои мечты. Он убежден, что Украина не отстаивает либеральные ценности. Автор не подвергает сомнению национализм Зеленского и его борьбу за демократию, но в то же время не согласен с некоторыми решениями руководства Украины.

В качестве примера он напомнил, что Зеленский запретил ряд СМИ и 11 политических партий, продвигал постепенную ликвидацию русского языка в школьном обучении, а также «заключил мир с неонацистскими формированиями».

Колумнист также указал на раскрытие документов Pandora в 2021 году, которые доказали, что действующий президент Украины, делая акцент на борьбе с коррупцией, при этом хранил спрятанное состояние на зарубежных банковских счетах.