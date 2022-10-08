В США выступили с требованием в отношении Зеленского

США не должны позволять риторике президента Украины Владимира Зеленского доводить конфликт до ядерной войны. Об этом пишет колумнист Род Дреер в статье для The American Conservative, передает РИА Новости.
Автор указал, что Зеленскому выгодно убедить Европу и США продолжать поставки военной помощи на Украину, однако это не соотносится с интересами жителей Соединенных Штатов.
Дреер выразил мнение, что требования Зеленского перешли черту, а руководство Запада «сходит с ума», потакая ему и проецируя на него свои мечты. Он убежден, что Украина не отстаивает либеральные ценности. Автор не подвергает сомнению национализм Зеленского и его борьбу за демократию, но в то же время не согласен с некоторыми решениями руководства Украины.
В качестве примера он напомнил, что Зеленский запретил ряд СМИ и 11 политических партий, продвигал постепенную ликвидацию русского языка в школьном обучении, а также «заключил мир с неонацистскими формированиями».
Колумнист также указал на раскрытие документов Pandora в 2021 году, которые доказали, что действующий президент Украины, делая акцент на борьбе с коррупцией, при этом хранил спрятанное состояние на зарубежных банковских счетах.
Дреер считает, что жители и политики США видят в Зеленском того, кого «хотят видеть», но не того, кем он на самом деле является. Он назвал Зеленского «сильным лидером», который оказался способен сплотить могущественных союзников для общего дела. Но при этом колумнист указал, что Запад не должен позволить ему «водить нас за нос на грань ядерной войны».