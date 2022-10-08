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33 минуты назад

США ввели масштабные санкции против Китая

Свободная пресса

Администрация Джо Байдена ввела против Пекина самые масштабные санкции начиная с девяностых годов XX века. США ограничили продажу Китаю сверхмощных чипов для вычислений, связанных с искусственным интеллектом, оборудования для их производства и еще ряда полупроводниковых технологий.

США ввели масштабные санкции против Китая
Фото: ТАССТАСС

Санкции, которые ввело министерство торговли США, касаются в первую очередь графических плат, которые применяются в суперкомпьютерах и в частности - для ускорения программ искусственного интеллекта.

Как сообщает МК, теперь производителям попавших под ограничения технологий для работы с китайскими компаниями придется получать особую экспортную лицензию, при этом власти США сразу предупредили, что большинство заявок на такие лицензии будут отклоняться.

Запрет касается продукции всех зарегистрированных в США компаний, где бы они ни находились, а также всех чипов в мире, произведенных с применением американских технологий или оборудования. Также запрещается помогать Китаю разрабатывать новые полупроводниковые технологии.

Ранее «СП» писала, что посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий рассказал, что Соединенные Штаты давят на бразильские власти, чтобы они ввели санкции против России.

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