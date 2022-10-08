Байден убежал от журналистов из-за вопроса о Путине

Президент США Джо Байден убежал от журналистов к вертолету после их просьбы поговорить с ними о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, лидер США после завершения пресс-подхода пошел в сторону ожидавшего его вертолета. Журналистка закричала ему вслед, не может ли Байден уделить репортерам еще немного времени и поговорить о главе российского государства. Глава Соединенных Штатов перешел на бег и добрался до вертолета. После этого он замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь стоявшему неподалеку военнослужащему и поднялся на борт.

Агентство напоминает, что Джо Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он часто совершает ошибки в речи и оказывается в неловких ситуациях, поэтому критики сомневаются в его профпригодности и умственных способностях.