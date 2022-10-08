В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
35 минут назад

Байден убежал от журналистов из-за вопроса о Путине

Елена Прошина

Президент США Джо Байден убежал от журналистов к вертолету после их просьбы поговорить с ними о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден убежал от журналистов из-за вопроса о Путине
Фото: ТАСС / EPAТАСС / EPA

Как говорится в сообщении, лидер США после завершения пресс-подхода пошел в сторону ожидавшего его вертолета. Журналистка закричала ему вслед, не может ли Байден уделить репортерам еще немного времени и поговорить о главе российского государства. Глава Соединенных Штатов перешел на бег и добрался до вертолета. После этого он замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь стоявшему неподалеку военнослужащему и поднялся на борт.

Агентство напоминает, что Джо Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он часто совершает ошибки в речи и оказывается в неловких ситуациях, поэтому критики сомневаются в его профпригодности и умственных способностях.

Ранее президент США заявил, что мир впервые после холодной войны и Карибского кризиса столкнулся с угрозой ядерной войны. Он предупредил о приближении Армагеддона и обвинил Россию в эскалации ситуации. Читатели портала раскритиковали его речь и заявили, что Байден тоже виноват в усилении напряжения между странами.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители