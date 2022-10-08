Над местом повреждения "Северного потока — 2" заметили cамолет США

Через несколько часов после аварии на "Северном потоке — 2" рядом с местом пролетел самолет-разведчик Военно-морских сил (ВМС) США, передает Reuters, ссылаясь на данные о перемещениях техники.

Фото: Командование обороны Дании Командование обороны Дании

"Разведывательный самолет ВМС США пролетел рядом с местом прорыва газопровода "Северный поток — 2" в Балтийском море через несколько часов после появления первых повреждений", - сказано в сообщении.

По информации агентства, Вашингтон назвал этот полет "рутинным".

Ранее бывший американский сенатор Ричард Блэк заявил, что мотив для подрыва газопроводов системы "Северный поток" был прежде всего у США. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли открыто рассказал о мотивах США и НАТО для уничтожения трубопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".