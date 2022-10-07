Зеленский объяснил свои слова о "превентивных ударах" по России

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что под «превентивными ударами» по России имел в виду новые антироссийские санкции со стороны Запада с целью недопущения ядерной войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью BBC, передает ТАСС.

Зеленский считает, что Запад может представить санкционный пакет и сделать все возможное, чтобы Россия «покинула» Запорожскую АЭС. Он отметил, что ранее его слова о «превентивных ударах» по России были неверно истолкованы и Москва начала использовать их «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».

Ранее Зеленский обратился к НАТО с призывом пересмотреть использование своего давления и нанести по России «превентивный удар». Данную меру он объяснял необходимостью предотвратить применение РФ ядерного оружия.