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13 минут назад

Зеленский объяснил свои слова о "превентивных ударах" по России

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что под «превентивными ударами» по России имел в виду новые антироссийские санкции со стороны Запада с целью недопущения ядерной войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью BBC, передает ТАСС.

Зеленский объяснил свои слова о "превентивных ударах" по России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зеленский считает, что Запад может представить санкционный пакет и сделать все возможное, чтобы Россия «покинула» Запорожскую АЭС. Он отметил, что ранее его слова о «превентивных ударах» по России были неверно истолкованы и Москва начала использовать их «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».

Ранее Зеленский обратился к НАТО с призывом пересмотреть использование своего давления и нанести по России «превентивный удар». Данную меру он объяснял необходимостью предотвратить применение РФ ядерного оружия.

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Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что Зеленский не призывал использовать ядерное оружие против России, а говорил о периоде до спецоперации, когда нужно было применить превентивные меры и не дать Москве начать СВО.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,НАТО,
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