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25 минут назад

Турция разместила ударные БПЛА на севере Кипра в ответ на действия США

Елена Прошина

Турция разместила ударные беспилотники на севере Кипра в ответ на отмену США эмбарго на поставки оружия Республике Кипр, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

Эрдоган объявил об ответе Турции на действия США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы разместили в Турецкой Республике Северного Кипра БПЛА, в том числе ударные дроны. Не исключаю новые поставки вооружения на остров. Это наше право. Мы должны полностью обезопасить территорию на севере Кипра со всех направлений», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по возвращении из Праги, где проходил саммит Европейского политического сообщества.

По его словам, данное решение было принято на фоне отмены США эмбарго на поставки вооружений Республике Кипр. Эрдоган отметил, что, несмотря на отсутствие пока планов создавать военную базу в ТРСК, самолеты ВВС Турции при необходимости могут в любой момент вылететь с территории страны и в кратчайшие сроки достичь острова для его защиты.

Напомним, что Кипр разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В результате военных действия Турция взяла под свой контроль 37% территории острова. В 1983 году там была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра. Ее признала только Анкара.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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