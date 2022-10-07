Трасс уволила замминистра за неподобающее поведение

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку замминистра торговли Конора Бернса на фоне жалоб на его поведение во время съезда Консервативной партии. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает телеканал Sky News.
— Ясно, что все министры должны поддерживать высокие стандарты поведения — как справедливо ожидает общественность, — заявил один из источников телеканала.
Ежегодный съезд Консервативной партии проходил в Бирмингеме со 2 по 5 октября, передает РИА Новости.
Недавно стало известно, что между королем Великобритании Карлом III и Лиз Трасс возник конфликт из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27.
Видные финансовые деятели стран Европейского союза со скептицизмом оценивают перспективы антикризисной политики правительства Великобритании под руководством Трасс, сообщает газета Financial Times. Также СМИ сообщают, что в Британии все больше недовольны новым премьером страны. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов, как долго Трасс еще продержится на своем посту и что может помочь экономике страны.