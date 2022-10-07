Трасс уволила замминистра за неподобающее поведение

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку замминистра торговли Конора Бернса на фоне жалоб на его поведение во время съезда Консервативной партии. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает телеканал Sky News.

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— Ясно, что все министры должны поддерживать высокие стандарты поведения — как справедливо ожидает общественность, — заявил один из источников телеканала.

Ежегодный съезд Консервативной партии проходил в Бирмингеме со 2 по 5 октября, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что между королем Великобритании Карлом III и Лиз Трасс возник конфликт из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27.