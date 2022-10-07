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12 минут назад

Трасс уволила замминистра торговли Бернса за неподобающее поведение

Вечерняя Москваиещё 1

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку замминистра торговли Конора Бернса на фоне жалоб на его поведение во время съезда Консервативной партии. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает телеканал Sky News.

Трасс уволила замминистра за неподобающее поведение
Фото: МИД РФМИД РФ

— Ясно, что все министры должны поддерживать высокие стандарты поведения — как справедливо ожидает общественность, — заявил один из источников телеканала.

Ежегодный съезд Консервативной партии проходил в Бирмингеме со 2 по 5 октября, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что между королем Великобритании Карлом III и Лиз Трасс возник конфликт из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27.

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Видные финансовые деятели стран Европейского союза со скептицизмом оценивают перспективы антикризисной политики правительства Великобритании под руководством Трасс, сообщает газета Financial Times. Также СМИ сообщают, что в Британии все больше недовольны новым премьером страны. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов, как долго Трасс еще продержится на своем посту и что может помочь экономике страны.

В мире,Консервативная партия,ООН,ЕС,
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