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6 минут назад

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии мира, ими стали российский и украинский центры и белорусский активист

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Нобелевскую премию мира 2022 года присудили ликвидированному по решению суда российскому центру «Мемориал*» (признан иноагентом), белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод, объявил Нобелевский комитет Шведской академии.

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии мира
Фото: @NobelPrize@NobelPrize

Согласно распространенному объявлению в Осло, лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал» (признана иноагентом в России и ликвидирована) и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод», передает ТАСС.

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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