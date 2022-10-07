Нобелевский комитет объявил лауреатов премии мира

Нобелевскую премию мира 2022 года присудили ликвидированному по решению суда российскому центру «Мемориал*» (признан иноагентом), белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод, объявил Нобелевский комитет Шведской академии.

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Согласно распространенному объявлению в Осло, лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал» (признана иноагентом в России и ликвидирована) и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод», передает ТАСС.

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.