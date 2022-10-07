В Литве отказались принимать российских дезертиров

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила против того, чтобы ее страна массово принимала граждан России, которые не хотят участвовать в специальной военной операции РФ на Украине. Соответствующее мнение она выразила в опубликованном в пятницу интервью испанской газете El Mundo.

"Мы приветствовали россиян, которые бежали из своей страны из-за своей политической или гражданской позиции, но есть разница с теми, кто не хочет идти в армию, - сказала она. - Для них война была оправданной, когда они видели ее только по телевизору".

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"Я это понимаю как человек, но не для того, чтобы такие маленькие страны, как моя, давали пристанище сотням тысяч молодых дезертиров, которые бегут из своей страны, потому что не хотят сражаться", - добавила премьер.

Комментируя произошедшее на "Северных потоках", Шимоните отметила, что должно быть проведено надлежащее расследование. Она не стала прямо отвечать на вопрос, считает ли, что Россия причастна к случившемуся на газопроводах, добавив, что предпочитает дождаться результатов расследования.

Что касается увеличения оборонных расходов стран НАТО, премьер Литвы сказала: "В НАТО нельзя говорить, что мы в альянсе, чтобы тебя спасли, если что-то случится".

"Это сложно для стран, которые выделяют так много ресурсов на социальное обеспечение, образование и здравоохранение, но долг политиков сказать: мы должны быть в состоянии защитить то, что создали, - считает Шимоните. - Поэтому мы должны увеличить расходы на оборону для этого".