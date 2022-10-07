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17 минут назад

В Литве призвали выстроить систему устрашения России

Lenta.ru

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европу выстроить надежную систему для устрашения России. Его цитирует РИА Новости.

В Литве призвали выстроить систему устрашения России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, это необходимо сделать ради того, чтобы у России не возникало желания «проверить возможность отвечать».

«Так что устрашение, устрашение, как можно больше устрашения, потому что мы должны быть сильными и не давать нами манипулировать», — сказал глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие.

В Совфеде отреагировали на заявление украинского лидера, отметив, что он провоцирует ядерную войну между НАТО и Россией.

«Он не понимает, какие могут быть последствия от реализации его слов», — заявил сенатор СергСергей Цеков.

В мире,Сергей Цеков,Владимир Зеленский,НАТО,Совет Федерации,
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