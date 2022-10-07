В Литве призвали выстроить систему устрашения России

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европу выстроить надежную систему для устрашения России. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, это необходимо сделать ради того, чтобы у России не возникало желания «проверить возможность отвечать».
«Так что устрашение, устрашение, как можно больше устрашения, потому что мы должны быть сильными и не давать нами манипулировать», — сказал глава государства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие.
В Совфеде отреагировали на заявление украинского лидера, отметив, что он провоцирует ядерную войну между НАТО и Россией.
«Он не понимает, какие могут быть последствия от реализации его слов», — заявил сенатор СергСергей Цеков.