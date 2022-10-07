Пока вы спали: Меркель о способе достижения мира и побег россиян на лодке в США

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Правительство Японии приняло решение расширить список индивидуальных санкций в отношении России после вхождения в ее состав республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Под санкции попали более 80 российских индивидуальных лиц и 9 организаций, отмечается в сообщении на сайте японского Минфина.
В числе тех, кто оказался в санкционном списке Японии, родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета федерации Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, директора Росгвардии Виктора Золотова. Кроме того, под санкции попали гимнастка Алина Кабаева и байкер Александр Залдостанов (Хирург).
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности американской стороны к дипломатии с Россией по Украине, в том случае, если Москва покажет такой настрой. Его слова приводит
ТАСС.
«Если и когда Россия покажет, что у нее есть сколько-нибудь серьезные намерения заниматься такой дипломатией, мы будем готовы. Однако в данный момент все, к сожалению, указывает на противоположное», - заявил он на пресс-конференции в Лиме.
Россиянка Анна Кикина перешла на борт Международной космической станции. Стыковка пилотируемого корабля Crew Dragon прошла в 00:01 мск в автоматическом режиме, сообщила российская госкорпорация «Роскосмос».
«Мы долго-долго летели и, наконец, долетели. Я, наконец, воссоединилась с экипажем МКС-68. Мы вместе. Ура!» — сказала Кикина, перейдя на МКС.
На несколько дней, вплоть до отстыковки корабля экипажа Crew-4, на станции будет находиться 11 человек, отметили в «Роскосмосе».
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, и призвала серьезно относиться к словам российского лидера Владимира Путина. Ее заявление на церемонии в честь 77-летия газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене приводит ТАСС.
«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась. (…) Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам [президента России Владимира] Путина, а не классифицировать их как блеф с самого начала», - заметила Меркель.
Двое россиян на лодке приплыли из Эвгекинота Чукотского автономного округа на остров Святого Лаврентия на Аляске, откуда их перевезли в Анкоридж. Они рассказали местным жителям, что сбежали от объявленной в России частичной мобилизации, пишет портал Alaska’s News Source.
При этом осведомленный источник сообщил РИА Новости, что задержанные в США россияне «не входят в категорию лиц, подлежащих мобилизации», а решили бежать из-за проблем с законом. По его словам, один из задержанных находится под следствием за хранение наркотиков, также у обоих мужчин 1971 и 1978 годов рождения были финансовые проблемы, которые они надеялись решить в США.