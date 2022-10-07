Американские пользователи соцсетей сравнили президента США Джо Байдена с героем мультсериала «Симпсоны» Гомером. Они обратили внимание на видео с Байденом, пятящимся назад после вопроса об ОПЕК+.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки с ноября. СМИ писали, что США организовали кампанию давления на ОПЕК, пытаясь отговорить организацию от этого решения, но безуспешно.

На сокращение нефтедобычи в ОПЕК+ пошли, чтобы остановить падение цен. Для США это означает рост цен на бензин и недовольство избирателей.

«Байден сказал, что решение ОПЕК сократить добычу нефти является разочарованием, а затем начал медленно пятиться назад, как Симпсон из мема», - написала plɹoʍ uʍop-ǝpᴉsd .

«Похоже, он вновь переживает свое отступление в Афганистане», - отметил Entity#7.

«Фейк-ньюс!! Байден просто показал нам новую лунную походку», - добавил FINCH Labs.