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10 минут назад

Байдена сравнили с Гомером Симпсоном

Мария Иванова

Американские пользователи соцсетей сравнили президента США Джо Байдена с героем мультсериала «Симпсоны» Гомером. Они обратили внимание на видео с Байденом, пятящимся назад после вопроса об ОПЕК+.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки с ноября. СМИ писали, что США организовали кампанию давления на ОПЕК, пытаясь отговорить организацию от этого решения, но безуспешно.

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На сокращение нефтедобычи в ОПЕК+ пошли, чтобы остановить падение цен. Для США это означает рост цен на бензин и недовольство избирателей.

«Байден сказал, что решение ОПЕК сократить добычу нефти является разочарованием, а затем начал медленно пятиться назад, как Симпсон из мема», - написала plɹoʍ uʍop-ǝpᴉsd .

«Похоже, он вновь переживает свое отступление в Афганистане», - отметил Entity#7.

«Фейк-ньюс!! Байден просто показал нам новую лунную походку», - добавил FINCH Labs.

«Вот как американский президент должен заканчивать разговор. Его речи делают меня таким патриотом», - написал Let’s Go Brandon

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