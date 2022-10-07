Япония ввела новые санкции против России

Власти Японии приняли решение ввести санкции против ряда россиян и компаний из РФ. Под рестрикции попали более 80 российских индивидуальных лиц и 9 организаций, следует из информации на сайте японского Минфина.
Санкции последовали за присоединением нескольких республик к России. В числе тех, кто оказался под ограничениями, - родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета федерации Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, директора Росгвардии Виктора Золотова. Кроме того, рестрикции ввели против гимнастки Алины Кабаевой и лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова по прозвищу Хирург. Санкции предполагают заморозку активов.
Также рестрикции коснулись концерна «Калашников», «ОДК-Климов», концерна «Созвездие», холдинга «Росэлектроника», а также «Ростеха».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о новых санкциях Евросоюза. По его словам, введение ограничений против России – ошибочное решение ЕС. Премьер подчеркнул, что с последствиями рестрикций сталкиваются европейские страны.