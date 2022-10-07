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28 минут назад

В Великобритании назвали четыре сценария ответного ядерного удара США по России

Lenta.ru

США могут рассматривать четыре сценария ядерного удара по России в ответ на применение Москвой ядерного оружия на Украине. Об этом сообщило британское издание The Sun.

В Англии назвали четыре сценария ответного ядерного удара США по России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, первый сценарий подразумевает «полномасштабный ядерный ответ» в виде ударов по России. Однако эксперты называют его маловероятным, так как такое развитие событий приведет к эскалации конфликта «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией».

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В качестве второго варианта журналисты рассматривают удар по российским войскам на линии фронта на Украине. Издание напоминает слова экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса. Он отмечал, что в случае, если Россия применит ядерное оружие на Украине, вероятность того, что радиация достигнет стран НАТО, может быть воспринята как нападение на члена альянса.

Третьей возможной мерой газета называет удар по Черноморскому флоту России.

В четвертом сценарии рассматривается точечный удар по российскому кораблю или подразделениям, ответственным за применение ядерного оружия.

В мире,Дэвид Петреус,ЦРУ,НАТО,
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