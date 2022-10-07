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18 минут назад

Лукашенко: Москва и Минск выйдут на новый уровень стратегического партнерства

Газета.Ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства. Об этом сообщает РИА "Новости".

Лукашенко: Москва и Минск выйдут на новый уровень стратегического партнерства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава белорусского государства поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием.

"Убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства", — заявил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России, а также равноправным и плодотворным диалогом, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей.

"Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа", — отметил президент Белоруссии.

Лукашенко пожелал Путину "отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей".

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил с 70-летием президента Российской Федерации Владимира Путина.

В мире,Александр Лукашенко,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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