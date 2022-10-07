Американцы сравнили попятившегося назад Байдена с Гомером Симпсоном

«Медленно пятится, как в меме с Гомером Симпсоном. Не хватало только куста, в котором он спрячется», — пошутил пользователь David Ross. Пользователь с ником Discover искренне не понимает, в чем причина такого странного поведения президента. «Почему он так попятился», — отреагировал пользователь.