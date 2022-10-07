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11 минут назад

В Госдепе рассказали об ответе США на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов решают, как именно ответить на сокращение добычи нефти со стороны ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на американского государственного секретаря Энтони Блинкена.

Госдеп анонсировал ответ США на решение ОПЕК+
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, что касается будущих отношений с Эр-Риядом, то Вашингтон рассматривает ряд вариантов ответа.Также осуществляется консультация с Конгрессом США.

Глава американской дипломатии при этом не уточнил подробности относительно того, какие именно могут быть ответные шаги.

На фоне решения ОПЕК+ демократы в Конгрессе призвали сократить военные продажи в Саудовскую Аравию. Некоторые из них ставят под сомнение связи Вашингтона с Эр-Риядом в сфере безопасности, высказывая возмущение гибелью мирных жителей в ходе военных операций под руководством Саудовской Аравии в Йемене, а также предполагаемыми нарушениями прав человека.

5 октября страны, входящие в ОПЕК+, приняли решение о сокращении производства нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки. После этого стоимость марки Brent превысила отметку в $93. По словам аналитиков, в ближайший месяц нефть может подорожать до $100 за баррель.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в 2022 году Россия добудет около 530 млн тонн нефти и газового конденсата, в следующем году — 490 млн тонн.

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