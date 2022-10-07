Япония ввела новые санкции против России

Япония ввела новые антироссийские санкции против более чем 80 граждан и девяти организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов страны.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна продолжит санкционную политику в отношении Москвы в поддержку Киева. По его словам, ситуация на Украине вошла в новую фазу из-за присоединения территорий и объявления частичной мобилизации в России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.