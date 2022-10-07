Focus: Запад не раз не сдерживал свои обещания и допускал просчеты

Запад не один раз не сдерживал свои обещания и допускал внешнеполитические просчеты, поэтому перспектива «победы» Украины неочевидна. Такое мнение высказал немецкий обозреватель Габор Штейнгарт в издании Focus Online.

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— Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, но заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков, — сказано в статье.

Журналист заявил, что наступило время думать об устройстве нового европейского мира, который обязан учитывать интересы России.

Также Штейнгарт напомнил, что для Германии Россия является выгодным экономическим партнером и близким соседом. Именно эти факторы и отличают интересы США от ФРГ. Географию, по мнению обозревателя, нельзя игнорировать.