Гонконг раздаст полмиллиона авиабилетов

Власти Гонконга заявили, что попытаются поднять пострадавшую от коронавируса туристическую отрасль и раздадут авиабилеты. Их число составит 500 тысяч, а стоимость — 2 млрд гонконгских долларов, или 255 млн американских долларов.

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«Как только правительство объявит о снятии всех ограничений COVID-19 для въездных путешественников, мы начнем рекламную кампанию бесплатных авиабилетов», — заявил журналистам исполнительный директор Управления по туризму Гонконга Дейн Ченг. При этом еще в прошлом месяце правительство Гонконга заявило, что перед посадкой на рейс в Гонконг больше не требуется предъявлять отрицательный тест на коронавирус, а по прибытии — садиться на карантин в гостинице.

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Стимулировать туризм через авиабилеты — практика распространенная. Но обычно подобные предложения сопровождаются рядом условий, указывает генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян:

Артур Мурадян генеральный директор туроператора Space Travel «Самая распространенная мера поддержки интереса к стране — это субсидированные перевозки. Такие акции довольно распространены. При этом, чтобы выкупались физические места на самолетах в таком большом количестве, — это скорее новелла. Скорее всего, львиная доля будет реализована в рамках пакетного туристического продукта, поскольку это легче администрировать. А какая-то часть будет использована в формате продвижения B2C. Но я сомневаюсь, что билеты будут давать без бронирования гостиницы: наверняка появятся условия по минимальному количеству ночей, которые нужно провести, и так далее».

В последний предпандемийный 2019 год Гонконг посетили 56 млн человек. В текущем году за восемь месяцев он принял всего 184 тысяч туристов. Как говорится, почувствуйте разницу. Россиянам для поездки до двух недель виза не нужна. И если появятся бесплатные или просто недорогие рейсы, да еще и притом что Европа фактически закрыта, они таким предложением воспользуются, уверен основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов:

Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур»: «Рейсы по этим направлениям у нас уже были. И туристы очень неплохо ездили в Гонконг. Китай — это одно из самых востребованных направлений, особенно для наших дальневосточных регионов. А остров Хайнань, на котором многие дальневосточные сограждане отдыхают, называли даже Турцией Дальнего Востока. Поэтому это будет востребовано. Гонконг сам по себе, как Париж. Рядом находится Макао — игровая столица, где постоянно проходят развлекательные шоу-программы, там есть много красивых отелей. Это такой Лас-Вегас Китая. Тем более что Китай — а Гонконг является де-юре частью Китая — и Россия сотрудничают по еще большему объему вопросов, чем до ковида».

Сейчас долететь из Москвы, например, до Гонконга можно только на Turkish Airlines через Стамбул по стандартной цене 1700 долларов туда-обратно. Но если перевозчикам, особенно при перелетах из сибирской части России предложат по 500 долларов за пассажира, желающие запустить прямые рейсы тут же найдутся, считают некоторые специалисты. Однако главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин в этом сомневается:

Илья Шатилин, главный редактор портала FrequentFlyers.ru: «Для россиян это не очень актуально, потому что ни одна из гонконгских авиакомпаний в Россию не летает. Непонятно, для чего им сейчас запускать эти рейсы. Новосибирск и Красноярск к Гонконгу ближе, чем к Лондону, но что там делать? В Лондоне есть платежеспособный спрос. Для чего летать из Гонконга в Лондон я понимаю, для чего летать из Москвы в Гонконг я тоже понимаю, а зачем рейсы нужны Красноярск — Гонконг? В этом смысла никакого нет».