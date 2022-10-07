Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем

"Сердечно и тепло поздравляю Вас с 70-летием. Вы пользуетесь большим уважением и поддержкой широкой общественности, добились замечательных достижений в реализации великой стратегической цели "строительство сильной России" благодаря энергичной деятельности и многолетней роли главы государства Сегодня Россия успешно защищает достоинство государства и его фундаментальные интересы от вызовов и угроз со стороны США и их вассальных сил. Подобное было бы невозможно без вашего лидерства и воли", - говорится в сообщении.