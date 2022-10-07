В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
55 минут назад

Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем

Газета.Ru

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание по случаю дня рождения главы российского государства, передает ЦТАК. По информации агентства, в тексте северокорейский политик указал на достижения и заслуги лидера РФ.

Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем
Фото: Yuri Kadobnov/APYuri Kadobnov/AP

"Сердечно и тепло поздравляю Вас с 70-летием. Вы пользуетесь большим уважением и поддержкой широкой общественности, добились замечательных достижений в реализации великой стратегической цели "строительство сильной России" благодаря энергичной деятельности и многолетней роли главы государства Сегодня Россия успешно защищает достоинство государства и его фундаментальные интересы от вызовов и угроз со стороны США и их вассальных сил. Подобное было бы невозможно без вашего лидерства и воли", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Ким Чен Ын также выразил надежду на продолжение укрепления дружбы между КНДР и Россией. Лидер Северной Кореи подчеркнул, что отношения двух государств в настоящее время "крепки как никогда". Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Путина с 70-летием.

В мире,Чен Ким,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители