В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
2 часа назад

Посол назвал спекуляциями слухи о причастности России к взрывам на СП

Lenta.ruиещё 1

Посол России в Италии Сергей Разов назвал спекуляциями слухи о причастности России к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в эфире телеканала Rai1.

Посол назвал спекуляциями слухи о причастности России к взрывам на СП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Разова, в настоящее время идут спекуляции на тему того, что «русские сами взорвали свой газопровод». «Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов», — констатировал он.

Комментируя планы европейских стран отказаться от поставок из России, посол заявил, что не понимает, «в чем проблема с российским газом». Он напомнил, что Москва поставляла газ в Европу и Италию стабильно на протяжении 50 лет. «И мы были готовы дальше его поставлять. Но потом Италия и союзники решили избавиться от зависимости от российского газа. Это не наш выбор, это ваш», — заключил Разов.

Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Отмечается, что с места преступления также были изъяты улики.

Утечки произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

В мире,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители